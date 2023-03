Everything Everywhere All at Once, e poi? I favoriti agli Oscar come miglior film e tra gli attori

In pochi avrebbero pensato che Everything Everywhere All at Once sarebbe diventato per molti il favorito. Universi paralleli, arti marziali, un inno alla gentilezza e alla pienezza dello spirito. 11 nomination, pesanti. Ci sperano i due Daniel, sceneggiatori registi e produttori. L'attore non protagonista Ke Huy Quan, invisibile dai tempi dei Goonies e di Indiana Jones. E ci spera Michelle Yeoh, prima donna asiatica candidata come Migliore Attrice.



Può disturbarla solo l'eterna Cate Blanchett in Tár. Più di Ana de Armas in Blonde o Michelle Williams in The Fabelmans.