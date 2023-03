Fedez in pausa dai social: "Non c'entra il rapporto con mia moglie" rassicura il rapper

Il cantante e produttore musicale Fedez, attraverso i social, annuncia ai suoi followers la decisione di prendersi una pausa dai social. “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social”, scrive su Instagram. Poi, nello stesso messaggio chiarisce: "In questa decisione non c'entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto".

Nessuna crisi matrimoniale, dunque, sembrerebbe nascondersi dietro questa decisione da parte del rapper che arriva, però, dopo un periodo in cui è stato al centro delle polemiche successive alla sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Prima per la foto strappata del viceministro Bignami, poi per il suo appello a Giorgia Meloni per la liberalizzazione delle droghe leggere, infine per il rapporto sessuale mimato e il bacio con Rosa Chemical sul palco dell'Ariston; episodi che, secondo alcuni, sarebbero all'origine di una presunta crisi coniugale con la moglie Chiara Ferragni, co-conduttrice per la prima e l'ultima serata.

In ogni caso, dopo il festival, il cantante è quasi sparito dai radar. Assente anche dalla conferenza stampa di presentazione di Lol 3, dove non ha inviato nemmeno un contributo video. L'assenza alimenta ancora di più la preoccupazione dei suoi fan che, a questo punto, non possono fare altro che rispettare il silenzio.