Fermo, un bimbo è stato investito da uno scuolabus. Negativi gli accertamenti sul conducente

Distrazione fatale. Morto a Fermo un bambino investito da uno scuolabus: Il bimbo, di origine indiana, aveva seguito la mamma che stava facendo salire la sorella sullo scuolabus quando è finito sotto le ruote posteriori del mezzo impegnato in una manovra. Il bimbo di un anno e mezzo è stato travolto intorno alle 10,30 questa mattina in via Pisanelli, a Casette d'Ete, frazione in provincia di Fermo.

Polizia Locale, seguiti dalla Stradale e dai Carabinieri della stazione Sant'Elpidio a Mare sono impegnati nelle indagini. Sarebbero risultati negativi gli accertamenti effettuati sul conducente dello scuolabus.