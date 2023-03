I papà italiani sono sempre più presenti: in aumento i congedi di paternità

Il tasso di utilizzo del congedo di paternità è cresciuto in quasi 10 anni più di 38 punti percentuali e aumentano in Italia anche le dimissioni volontarie tra i padri per esigenze di cura dei figli.

I nuovi dati dimostrano che un cambiamento culturale è in atto. “Sebbene il lavoro di cura dei figli rimanga in Italia un appannaggio prevalentemente femminile, i padri hanno iniziato a riappropriarsi del loro ruolo in famiglia e non vogliono più rinunciare al tempo speso con i figli a causa degli impegni lavorativi”, spiega Antonella Inverno, responsabile di politiche per l’infanzia e l’adolescenza di Save the Children Italia che fa il punto della situazione in occasione della Festa del Papà.

Nel 2021, 155 mila neopapà hanno usufruito del congedo di 10 giorni. Tra il 2020 e il 2021, dunque, aumentano i padri che si dimettono per difficoltà a conciliare il lavoro con la cura del bambino/a, per ragioni legate ai servizi di cura (+43,9%) o all'organizzazione del lavoro in azienda (+66,2%).

Insomma sono sempre di più i padri che sentono il bisogno di essere più presenti nella vita dei figli e si scontrano con le stesse rigidità del mondo del lavoro che finora hanno ostacolato le madri lavoratrici.