Fifa: Gianni Infatino rieletto Presidente fino al 2027

Eppure, in conferenza stampa, il rieletto presidente, ha tenuto a precisare: "Vi avevamo promesso i Mondiali migliori di sempre e lo abbiamo fatto, vi avevamo promesso che avremmo aumentato i ricavi della Fifa, che l'avremmo resa più trasparente, che avremmo riguadagnato la fiducia degli sponsor - queste le sue parole a Kigali - Ci eravamo prefissati di raggiungere quota 6,4 miliardi di dollari: siamo arrivati a 7,5 e non si raggiungono queste cifre se non sei un'organizzazione solida e forte, in cui tutti credono. Quello che vi abbiamo promesso era di continuare a lavorare con onestà, per proteggere il calcio, le nostre Federazioni, i nostri tifosi di tutto il mondo. Il calcio è simbolo di gioia, felicità, pace, il calcio unisce il mondo. E ci sono tante cose che non vediamo l'ora di fare: siamo qui per organizzare competizioni e far crescere il calcio. Sento dire che c'è troppo calcio ma nella maggior parte del mondo non è così e quando si vede la passione per il calcio, bisogna fare qualcosa: la Fifa Arab Cup, per esempio, è stata un successo incredibile".

In occasione del 73° Congresso della Fifa, in corso a Kigali, in Ruanda, Gianni Infantino, italo-svizzero, 53 anni, unico candidato alla presidenza, è stato rieletto per acclamazione. Si tratta del terzo mandato, nominato la prima volta nel 2016 e poi riconfermato nel giugno 2019.

Stanco delle continue accuse relative non solo alla sua gestione personale ma, soprattutto, contro la Federazione, in conferenza stampa, di fronte ai 211 delegati presenti al Congresso Fifa, Infantino ha replicato duramente nei confronti dei suoi detrattori: "Si parla della Fifa che è ricca e vuole fare altri soldi ma la Fifa si occupa di calcio e abbiamo bisogno di soldi, è ovvio, per far crescere il calcio in tutto il mondo. La Premier League genera in un anno quello che la Fifa genera in 4 anni: in altre parole la Premier è 4 volte più ricca della Fifa. Ma quei 24 miliardi che genera li distribuisce quasi tutti fra 20 club, i 7 miliardi che genera la Fifa vanno a 211 Paesi in tutto il mondo".

E aggiunge: "Dicono che la Fifa pensa solo ad aggiungere ma siamo l'unica organizzazione al mondo che durante il Covid ha soppresso le competizioni. Il Mondiale comporta, per chi vi prende parte, una media di 4 partite in più, cioè una partita all'anno. Perchè quando in Italia annunciano una Supercoppa in Arabia Saudita con 4 squadre nessuno dice niente? Non capisco perchè questi attacchi alla Fifa ogni volta. Ho lavorato duramente tutta la vita per essere dove sono, oltre 200 Paesi credono che abbiamo fatto un buon lavoro e che lo faremo anche nei prossimi 4 anni".