Giappone, Mondiali pattinaggio: Sara Conti e Niccolò Macii fanno la storia con la medaglia di bronzo

Gli italiani Sara Conti e Niccolò Macii scrivono la storia delle coppie di pattinaggio artistico: gli azzurri, con un bellissimo free program, ottengono di nuovo il loro primato stagionale come nel corto, e confermano il terzo posto, ottenendo un podio iridato mai ottenuto da nessuna coppia italiana. Hanno pattinato in maniera pressoché perfetta, ritoccando ogni primato personale e abbattendo, per la prima volta in carriera, la fatidica barriera dei 200 punti, a compimento di una crescita esponenziale avvenuta nell’arco dell’intera stagione.

Bisogna risalire all’edizione 2014, tenutasi sempre a Saitama, per trovare medaglie azzurre. L’Italia torna pertanto sul podio dei Mondiali dopo nove anni.