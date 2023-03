Finito il rimbalzo, borse negative

Cambio di fronte delle borse a metà seduta. L'indice Ftse Mib di Milano questa mattina in avvio era salito di oltre l'1 e mezzo per cento. A partire dalle 12.20 è diventato negativo, alle 14.20 segna -1,15%. A Francoforte e Parigi il ribasso è della stessa entità, a Londra invece -0,75% per l'indice Ftse100.

Nella settimana -6% per il listino milanese.

Oggi hanno cambiato verso in particolare i titoli bancari, il calo maggiore è per Monte dei Paschi di Siena, -3,43%. L'indice Ftse Italia All Share Banks è in discesa dell'1,75%.

Il nervosismo deriva dai nuovi scivoloni per due titoli bancari che ieri avevano un rimbalzo. Il titolo di Credit Suisse ieri era salito del 18% dopo l'annuncio sulla volontà da parte dell'istituto di accedere a un prestito della banca centrale svizzera fino a 50 miliardi di franchi. Oggi riscende del 9% e rispetto a martedì il calo è del 17,8%.

Torna a scendere nel pre-borsa a First Republic Bank, -19%. Ieri un gruppo di grandi banche americane ha dato ossigeno a all'istituto, impegnandosi a iniettare nei depositi 30 miliardi di dollari, in questo modo salvaguardando la liquidità della banca californiana.