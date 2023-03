Riparte da Firenze l'intesa giallorossa: Schlein e Conte insieme, per la leader dem un "bel segnale"

La fotografia scattata a Firenze – quella di un fitto, lungo colloquio tra la neosegretaria del Pd Elly Schlein e il leader del M5s Giuseppe Conte, sotto lo sguardo attento e tutelare del segretario generale della Cgil Maurizio Landini – certifica quello che già dalla vittoria della deputata dem alle primarie del partito aveva cominciato a circolare a mezza bocca, suggerito velatamente dai notisti politici. Che, cioè, si stessero aprendo prospettive di alleanza, se non vere e proprie praterie, tra i due maggiori partiti di opposizione. Anzi, a giudicare dai sondaggi, con il Pd tornato al primo posto nello schieramento che si oppone al governo di Giorgia Meloni.

Sul palco di piazza Santa Croce, dove si è svolta la “manifestazione antifascista a tutela della scuola e della Costituzione” (questo il titolo dell'evento), i due leader, salutando più volte le persone presenti in piazza - piazza decisamente piena - hanno ascoltato e applaudito gli interventi avvicendatisi sul palco. Schlein, Conte e Landini si sono poi intrattenuti nel retro del palco.

“Sono molto felice che ci sia qui una grande delegazione del Partito democratico, che ci sia qui il Movimento cinque Stelle, che ci siano qui altre forze civiche e della sinistra ecologista. Credo che sia un bel segnale che su alcune battaglie fondamentali, come abbiamo sempre detto, noi dobbiamo lavorare insieme sia in Parlamento che nel Paese, per organizzare una opposizione. Noi ci saremo” scandisce a gran voce la segretaria Schlein. I temi su cui intende lavorare (anche in accordo col M5s) sono “la difesa della scuola pubblica, la difesa della sanità pubblica, la difesa del lavoro, il salario minimo, la difesa della Costituzione, la battaglia contro l'autonomia differenziata”.

E proprio sul progetto di legge promosso dal ministro Calderoli, Elly Schlein spende qualche parola in più: promette battaglia contro quello che definisce un “disegno pericoloso di autonomia differenziata, che Calderoli, forzando, sta portando avanti, scavalcando le Regioni, scavalcando il Parlamento. Abbiamo sentito l'altro giorno che ha detto che ha avuto il via libera della Conferenza unificata: è una bugia perchè ci sono delle Regioni che hanno votato contro l'autonomia differenziata, e i Comuni e le Province hanno mostrato delle gravi criticità. Quindi il ministro sta forzando la Costituzione, il governo vuole continuare ad aumentare le diseguaglianze territoriali che il Sud e le aree interne e montane di questo Paese hanno già pagato abbastanza”.

Da un lato, quindi, vengono in parte smentite (o ridimensionate) le voci che offrivano una lettura alternativa della vittoria di Schlein in rapporto al partito di Conte. Vale a dire, un Pd a trazione marcatamente “di sinistra” che, più di allearsi e andare in parallelo con l’antico compagno di governo, avrebbe fagocitato i 5s sul lungo periodo, promuovendo politiche che i grillini si sono intestati in tempi non sospetti.

Restano, a questo punto, i non pochi dubbi su come si muoverà questa neonata, eventuale prospettiva di alleanza a proposito delle questioni più spinose, su cui l’accordo sarebbe più difficile. Leggi, la guerra in Ucraina e il tema dell’invio di armi a Kiev. Schlein non si fa attendere al varco e chiarisce subito: “Non è mai stato in discussione il nostro pieno supporto al popolo ucraino ad un anno dall'invasione criminale voluta da Putin. Ma credo anche che la sinistra debba continuare a perseguire un mondo di pace, un futuro di pace, mobilitarsi in questa direzione chiedendo all'Unione Europea un forte impegno ed anche un forte protagonismo politico diplomatico. Le due cose non sono in contraddizione”.

La giovane segretaria del Pd, la risposta di sinistra al “populismo patriottardo” della maggioranza, infonde quindi nuova e fresca speranza al popolo dem, ai tanti elettori in cerca di un leader, ai delusi e agli astenuti, a quelli che aspettano il nuovo Messia della sinistra di lotta e (chissà, un giorno) di governo. “Siamo molto felici di essere qua e continueremo ad essere come Partito democratico in tutti i luoghi in cui è necessario stare a difesa della nostra Costituzione”.