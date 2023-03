Fisco, Ruffini: "Nel 2022 riscossi 10,83 miliardi"

"Nel 2022 sono stati riscossi in totale 10,83 miliardi di euro" ha detto il direttore dell'Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini durante la presentazione dei risultati raggiunti dall'Agenzia delle Entrate nel 2022 a Montecitorio. Di questi 9,17 miliardi derivano dalla riscossione ordinaria e 1,64 miliardi dalla "rottamazione ter", altri 20 milioni dalla "rottamazione quater".

Il recupero dell'evasione nel 2022 è stato di 20,2 miliardi di euro. Si tratta del dato più alto di sempre", ha poi sottolineato Ruffini. "Questo risultato - ha aggiunto - è il risultato della complessa attività dell'Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate e Riscossione". Dei 20,2 miliardi complessivamente riportati nelle casse dello Stato lo scorso anno, 19 miliardi derivano dalle ordinarie attività di controllo. In particolare, 10,9 miliardi da versamenti effettuati tramite F24 a seguito di attività di controllo, 3,2 miliardi da lettere per la compliance e 4,9 miliardi da cartelle di pagamento di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Sulla riscossione "abbiamo numeri spaventosi, arriviamo a 1.150 miliardi di euro di magazzino cartelle" ha commentato il viceministro all'Economia, Maurizio Leo, intervenendo alla presentazione dei risultati. "Sono numeri spaventosi, bisogna trovare il modo di smaltire questo arretrato - ha aggiunto - se in un certo lasso di tempo non si riscuote, non si continui su questa attività". “E sulle domande di rottamazione ha chiarito: ”Fino ad oggi abbiamo ricevuto 600.000 domande online di rottamazione".