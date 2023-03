Forte scossa di terremoto in Umbria, magnitudo fra 4.3 e 4.8. Non si registrano danni a persone o co

Una forte scossa di terremoto in Umbria è stata distintamente avvertita nella provincia di Perugia. L'epicentro e' stato localizzato a Umbertide. Una prima stima dell'Ingv indica magnitudo fra 4.3 e 4.8. La scossa è stata avvertita in diverse aree della città. Il sisma si è verificato alle 16.05, con magnitudo 4.4. E' quanto si apprende nel sito dell'Invg. Il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, sentito dall'ANSA, ha riferito che diverse persone sono scese in strada e che la scossa è stata distintamente avvertita. Protezione Civile: non segnalati danni a persone o cose. Vigili del Fuoco microlesioni su edifici I controlli effettuati in provincia di Perugia dopo la scossa di terremoto hanno escluso al momento danni a persone o a cose. Lo sottolinea il Dipartimento della Protezione Civile dopo aver fatto una serie di verifiche con le strutture locali della protezione civile. Ai centralini dei Vigili del Fuoco sono arrivate diverse richieste di informazioni ma al momento nessuna richiesta di intervento. Le verifiche da parte del Dipartimento della Protezione Civile sono comunque ancora in corso. Squadre sono state inviate in ricognizione sul territorio per verificare la situazione mentre è in volo l'elicottero del reparto volo Arezzo. Al momento sono state "segnalate microlesioni su edifici", "non danni a persone". E' quanto riferiscono i Vigili del Fuoco. Domani scuole chiuse ad Umbertide Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse domani a Umbertide, in seguito alla scossa di terremoto, con magnitudo 4.4 registrata oggi pomeriggio. Lo ha deciso il sindaco, Luca Carizia. Secondo quanto si è appreso, dai primi sopralluoghi, avviati da subito nelle strutture scolastiche, oltre che nell'ospedale, non sono emersi tuttavia problemi particolari.

Sisma avvertito anche in Tocana La scossa è stata avvertita anche in Toscana, "Scossa di terremoto avvertita nelle province di Arezzo e Siena. Stiamo verificando con la sala operativa regionale la situazione. Stimata magnitudo tra 4.3 e 4.8 con epicentro provincia di Perugia", scrive su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani.

Presidente regione Umbria: avvertita anche nel centro di Perugia La scossa è stata percepita intorno alla città di Umbertide, stiamo monitorando attraverso la Protezione Civile e sembra non ci siano stati danni. Circoscritta, ma percepita, io l'ho avvertita qui nel mio ufficio a Perugia. Ho pensato che speriamo non sia nulla, perché stiamo ancora gestendo la ricostruzione dal terremoto del 2016, poi c'é stata la pandemia, insomma stiamo gestendo tutta una serie di complessità". Lo dice all'Adnkronos Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, commentando la scossa di terremoto avvertita sul territorio. "Importante che non ci siano danni né alle persone né alle cose. Stiamo monitorando con la Protezione Civile - ribadisce - ma al momento sembra sia tutto tranquillo. Mi arrivano continuamente rassicurazioni da parte della protezione civile, quindi speriamo sia solo paura e niente di più".

Ingv: risentito su un'area molto ampia Il terremoto "Certamente è stato risentito fra province di Perugia, di Arezzo e nel Ternano fino alle Marche e alla costa adriatica", ha detto all'ANSA Salvatore Stramondo, direttore dell'Osservatorio Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Quella colpita dal terremoto "è una zona che ha una sismicità storica e recente importante", nell'alta Valtiberina, a Nord rispetto a quella colpita dal terremoto del 1997 e all'intersezione fra Marche. Abruzzo e Lazio. Per avere le prime informazioni dettagliate relative alle faglie attivate servirà ancora un po' di tempo, ha detto Stramondo. "Quelle che abbiamo al momento sono ancora analisi qualitative e non di dettaglio", ha aggiunto. E' possibile soltanto dire che "il terremoto è avvenuto in un'area nella quale il meccanismo è quello estensionale, tipico della zona degli Appennini", una sorta di 'stiramento' della crosta terrestre in corrispondenza dell'Appennino con un conseguente allargamento dell'Italia Centrale.