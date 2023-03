Forza Italia, nuovo assetto in vista delle Europee 2024: Barelli nuovo capogruppo alla Camera

Sono stati giorni turbolenti nella dirigenza di Forza Italia, in particolare tra i capigruppo alla Camera e al Senato. Dopo la tempesta è tornato il sereno, a fare da pacere, come sempre, Silvio Berlusconi.

Licia Ronzulli è stata confermata capogruppo in Senato, ma non più coordinatrice del partito in Lombardia, mentre alla Camera Alessandro Cattaneo viene sostituito da Paolo Barelli considerato molto vicino al coordinatore nazionale Antonio Tajani.

Barelli aveva già ricoperto questo incarico, e ricopre anche quello di presidente della Federazione Italiana Nuoto.

"Al fine di arrivare pronti alle prossime elezioni europee, con una squadra coesa e radicata su tutto il territorio nazionale, ho ritenuto di nominare al fianco di Anna Maria Bernini, Alessandro Cattaneo quale Vice Coordinatore Nazionale di Forza Italia con la delega alla organizzazione territoriale del partito", ha fatto sapere in una nota Silvio Berlusconi.

A guidare Forza Italia in Lombardia sarà Alessandro Sorte, che, insieme a Marta Fascina, è stato tra i grandi manovratori per l’operazione di ricambio.