Francia: ancora proteste e scioperi. Saccheggiati i magazzini Leclerc. Chiusa anche la Tour Eiffel

Passa in archivio anche la nuova giornata di mobilitazione in Francia, la decima, che ha coinvolto centinaia di migliaia di persone in tutto il Paese per protestare contro la riforma delle pensioni voluta dal governo.

I numeri dell'adesione oscillano tra i 740mila manifestanti registrati dal ministero dell'Interno, e gli oltre 2 milioni riferiti dal sindacato Cgt. Dati comunque in calo rispetto alla mobilitazione di giovedì scorso in cui i sindacati avevano contato 3,5 milioni di partecipanti. Ma quella di oggi non sarà l'ultima giornata di proteste, una nuova mobilitazione è stata già annunciata per il 6 aprile.

Già dal mattino le attese manifestazioni avevano riacceso i timori di nuove violenze, tanto da spingere il ministro degli Interni, Gérald Darmanin, a schierare 13mila agenti, di cui quasi la metà nella sola Parigi, un record dall'inizio delle mobilitazioni.

Proprio nella capitale, dopo uno svolgimento pacifico del corteo che ha attraversato la città da place de la Republique a place de la Nation, alcuni cassonetti sono stati dati alla fiamme in boulevard Voltaire, mentre un gruppo di facinorosi ha assaltato e saccheggiato i magazzini Leclerc. La polizia è intervenuta e ha fermato almeno 27 persone. Risultano anche 2 feriti.