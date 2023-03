Francia, Borne non intende lasciare. Macron: "Nessun rimpasto"

Il giorno dopo la mancata sfiducia da fonti dell'Eliseo trapela che il presidente francese esclude al momento "uno scioglimento" del Parlamento, come anche un "rimpasto" di governo o la convocazione di un "referendum". E c'è attesa per domani quando Macron - annuncia l'Eliseo - lascerà un'intervista in diretta ai canali televisivi Tf1 e France 2.

I disordini hanno riguardato diverse città della Francia e soprattutto la capitale, messa a ferro e a fuoco da gruppi di "casseur" organizzati che si sono spostati da l'avenue de l'Opéra fino al Louvre e dal quartiere Opéra-Saint-Lazare fino alla rue Montmartre, quindi hanno investito la Bastiglia: cassonetti bruciati, molti i danni alle vetrine e all'arredo urbano, panchine distrutte, biciclette e motorini incendiati. I manifestanti delle operazioni definite "selvagge" (non autorizzate) si spostavano di quartiere in quartiere, arrivando all'improvviso in 200-300 e precedendo e prendendo di sorpresa gli agenti anti-sommossa. Scontri violenti e organizzati anche a Lille, sulla place de la République, a Lione, a Nantes, a Rennes.

La premier si è recata questa mattina all'Assemblea Nazionale per incontrare ognuno dei gruppi della maggioranza e ringraziarli per la loro "tenacia" nell'emiciclo, dinanzi alle "intimidazioni" delle opposizioni: è quanto riferiscono fonti del suo entourage, precisando che Borne intende ringraziare i deputati del campo presidenziale "per la loro mobilitazione senza tentennamenti, la loro tenacia nell'emiciclo, la loro unità e il loro coraggio dinanzi alle intimidazioni".

In seguito la prima ministra si è recata a palazzo Matignon, l'equivalente parigino di Palazzo Chigi, per una "riunione di lavoro" con diversi suoi ministri. Nonostante gli appelli alle dimissioni delle opposizioni, tra cui quello di Marine Le Pen (Rassemblement national), Borne sembra per il momento intenzionata a restare al suo posto. Ieri, si è detta "determinata a continuare a promuovere le trasformazioni necessarie" per la Francia guidata da Emmanuel Macron. Dopo Borne vedrà i presidenti dell'Assemblea e del Senato, Yaël Braun-Pivet e Gérard Larcher, mentre in serata ha in programma una riunione con i parlamentari della maggioranza presidenziale.