Francia: la Cassazione dice no all'estradizione di dieci ex-BR

Dalla Corte di Cassazione francese arriva il no all'estradizione dei 10 ex terroristi rossi italiani e quindi alla richiesta dell'Italia. Ad annunciarlo è la stessa Corte suprema che ha respinto "tutti i ricorsi presentati dal Procuratore" contro la decisione della Corte di Appello di Parigi che a fine giugno aveva deciso che il no alla richiesta dell'Italia.

Le domande di estradizione riguardavano l'ex di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani, tra i fondatori dell'organizzazione, ottantenne e da tempo malato, condannato a 22 anni come uno dei mandanti dell'omicidio del commissario Luigi Calabresi; sei ex militanti delle Brigate rosse: Giovanni Alimonti (classe '55) che deve ancora scontare 11 anni per banda armata e associazione terroristica, Roberta Cappelli (classe '55) che ha una condanna all'ergastolo per associazione con finalità di terrorismo, concorso in rapina aggravata, concorso in omicidio aggravato, attentato all'incolumità, Marina Petrella (classe '54), che deve scontare l'ergastolo per omicidio, Sergio Tornaghi (classe '58), condannato all'ergastolo per l'omicidio di Renato Briano, direttore generale della Ercole Marelli, Maurizio Di Marzio (classe '61), che deve scontare 5 anni per tentato sequestro dell'ex dirigente della Digos di Roma, Nicola Simone, Enzo Calvitti (classe '55), che deve scontare 18 anni, 7 mesi e 25 giorni e 4 anni di libertà vigilata per i reati di associazione sovversiva, banda armata, associazione con finalità di terrorismo, ricettazione di armi; l'ex militante di Autonomia Operaia Raffaele Ventura (classe '52), condannato a 20 anni per concorso morale nell'omicidio a Milano del vicebrigadiere Antonio Custra; l'ex militante dei Proletari armati per il comunismo (Pac) Luigi Bergamin (classe '48), che deve scontare una condanna a 25 anni per associazione sovversiva, banda armata e concorso in omicidio; l'ex membro dei 'Nuclei armati contropotere territoriale' Narciso Manenti (classe '57), che ha una condanna all'ergastolo per l'omicidio aggravato dell'appuntato dei carabinieri Giuseppe Gurrieri, assassinato a Bergamo il 13 marzo 1979.

Figlio vittima BR: “Giusta la Cassazione, serve solo verità”

"Ormai sono passati più di 47 anni, la pena in sé mi interessa fino a un certo punto. Trovo anche giusto ciò che ha fatto la Cassazione francese. Bisognerà ragionare nei termini di restituire un po' di verità sulle vicende: la vera partita non è l'estradizione quanto misurare se queste dieci persone daranno un contributo per capire quanto è successo in quegli anni". Così Alberto Di Cataldo, figlio di Francesco, il maresciallo ucciso a Milano dalle Br il 20 aprile1978.

"È una vergogna che non ha fondamentogiuridico. Io e la mia associazione facciamo appello al ministroNordio affinché la giustizia italiana intervenga. E chiedo allaFrancia: se fosse successa la stessa cosa al contrario con levittime del Bataclan?". Così Roberto Della Rocca, uno deisopravvissuti agli attentati delle Brigate rosse, commenta lasentenza della Cassazione francese, che ha confermato il rifiutodella Francia all'estradizione dei dieci ex Br. Della Rocca, cheè anche presidente dell'Associazione nazionale vittime delterrorismo, lavorava per Fincantieri nel 1980 quando fu ferito aGenova durante un attentato delle Br.

Lega: “Decisione sconcertante”

"Sconcertante decisione della Cassazione francese. Respingono i bambini immigrati alle frontiere ma coccolano gli assassini brigatisti", commenta in una nota la Lega.