Francia, la sopravvivenza del governo è appesa al voto di due mozioni di censura

Le votazioni si svolgeranno all'inizio della prossima settimana, l' esito non è scontato : se una delle mozioni passasse, si andrebbe con tutta probabilità a dimissioni dell'esecutivo e nuove elezioni legislative. Molto dipenderà da quello che decideranno di fare gli eletti de Les Républicains , il partito neo-gollista fondato nel 2015 da Nicolas Sarkozy in continuità con il precedente partito Ump.

Le proteste contro l'innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni restano molto accese. In mattinata 200 persone si sono riversate sulla tangenziale, mentre per le 18 è prevista una nuova manifestazione, promossa tra gli altri dal movimento dei gilet gialli che era sceso in piazza per mesi durante il primo mandato di Macron, con l'esplicita intenzione di raggiungere Palazzo Borbone, sede dell'assemblea nazionale.

Mentre si susseguono gli scioperi e le agitazioni tra scuole, università e fabbriche e lo sciopero degli operatori ecologici lascia le città invase dai rifiuti (10 mila tonnellate solo a Parigi, il governo sta avviando le precettazioni), nella notte tra giovedì e venerdì nella capitale migliaia di persone sono state caricate dalla polizia in Place de la Concorde. Alcuni gruppi di manifestanti si sono spostati nel quartiere degli Champs-Elysees, appiccando incendi per strada. Scene simili si sono viste anche in altre città, da Rennes e Nantes nella Francia orientale a Lione e nella città portuale meridionale di Marsiglia, dove, secondo i media francesi, sono state distrutte vetrine e danneggiate filiali bancarie. Il ministro dell'Interno Gérald Darmanin ha riferito che 310 persone sono state arrestate, 258 delle quali nella capitale e di avere inviato rinforzi di Polizia a Rennes, dove anche oggi sono scese in piazza 5000 persone, in testa gli studenti.

Portare il dissenso nelle strade e astenersi dal lavoro è "l'unico modo per convincerli a fare marcia indietro, non ci fermeremo", ha detto Régis Vieceli, dirigente del grande sindacato Cgt. Il presidente Emmanuel Macron considera però la riforma delle pensioni una priorità del suo secondo mandato, indispensabile per rendere l'economia francese più competitiva ed evitare che il sistema pensionistico finisca in deficit. La Francia, come molte delle nazioni più ricche, deve affrontare le conseguenze di bassi tassi di natalità e allungamento dell'aspettativa di vita.