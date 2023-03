Francia, non passano le due mozioni di sfiducia sulla riforma delle pensioni: Macron è salvo

E' stata costellato di applausi dei deputati francesi presidenti l'intervento di Charles de Courson , capolista di LIOT, il piccolo partito centrista indipendente che ha presentato la mozione "transpartisan" che mira a far cadere il governo. De Courson, nobile e alto funzionario dello stato poi diventato parlamentare, è uno dei primi e più accaniti contestatori della riforma delle pensioni di Emmanuel Macron. "Contrariamente a quanto affermato dal presidente della Repubblica - ha detto De Courson fra gli applausi - i francesi non lo hanno eletto per aumentare a 64 o 65 anni l'età legale per andare in pensione, molti di noi hanno votato per lui 'per default'". De Courson è di famiglia nobile, lontano erede di Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau, che nel 1793 votò per condannare a morte il re, Luigi XVI.

Il governo francese di Elisabeth Borne si è salvato. La mozione di sfiducia presentata dal gruppo Liot, quella più pericolosa delle due presentate all'Assemblea Nazionale, si è fermata a 278 voti a favore. Ne servivano 287 per l'approvazione, che avrebbe comportato la caduta dell'esecutivo e l’invalidità della riforma delle pensioni . Il risultato è comunque negativo per il governo e il presidente Emmnauel Macron, in quanto una buona parte dei deputati gollisti, i Republicains, ha votato a favore andando contro le indicazioni del presidente del partito, Eric Ciotti.

Le reazioni al voto: la premier francese Borne “Sono determinata a continuare a portare aventi le trasformazioni necessarie nel nostro Paese”

E' stata inviata alla Corte Costituzionale una richiesta di referendum della legge di riforma del sistema pensionistico che eleva da 62 a 64 anni l'età di uscita dal mondo del lavoro.La richiesta -firmata da 250 deputati e senatori e presentata alla presidente dell'Assemblea nazionale, Yael Braun-Pivet- secondo Le Figaro, è stata ritenuta ammissibile ed è stato gia' inviata alla Corte costituzionale, che adesso ha un mese di tempo per esaminarla. Poi potrebbe iniziare la raccolta delle firme dei cittadini, nel tentativo di raggiungere un decimo dell'elettorato, cioè 4,87 milioni di firme, entro nove mesi.

Intanto la premier in carica, prima di recarsi all'Eliseo, ha commentato così il voto: "Sono determinata a continuare a portare aventi le trasformazioni necessarie nel nostro Paese con i miei ministri e a dedicare tutte le mie energie per soddisfare le aspettative dei nostri concittadini".

Intanto decine di manifestanti hanno cominciato a raccogliersi a Parigi a Place Vauban, vicino all'Assemblea nazionale, nel 7° arrondissement, dopo che non è passata in Parlamento la mozione di sfiducia al governo che era stata presentata in relazione alla contestata riforma delle pensioni. "Macron dimettiti", scandiscono i manifestanti. Bfmtv riferisce di tensioni, con diversi interventi da parte della polizia. Non è passata nessuna delle due mozioni di sfiducia che erano state presentate, dunque la riforma risulta adesso adottata.

Gli studenti hanno continuato a mobilitarsi contro la riforma delle pensioni, con una serie di azioni che vanno dai comizi ai blocchi, con diverse centinaia di studenti dell'università di Parigi 1 che hanno votato per occupare la sede di Tolbiac. Il sindacato studentesco L' Alternative ha contato nel pomeriggio una cinquantina di università e scuole mobilitate, con occupazioni di edifici universitari a Parigi 1 o Montpellier 3-Paul Valery e blocchi a Lille 2, Parigi 8 o Saint-Etienne. All'universita' di Bordeaux-Montaigne, circa 300 studenti riuniti in assemblea generale su una piazza hanno votato a grande maggioranza per rinnovare il blocco fino a domani. A Parigi, diverse centinaia di studenti dell'Universita' di Parigi 1 Pantheon-Sorbonne hanno votato a mezzogiorno per occupare il campus di Tolbiac per denunciare la riforma e l'uso dell'articolo 49.3 da parte del governo."Oltre alla riforma delle pensioni, gli studenti si stanno mobilitando contro il precariato studentesco, l'inazione del governo sul cambiamento climatico e l'universita', che sta diventando sempre piu' costosa ed elitaria", ha dichiarato all'AFP Jahan Lutz, studente di filosofia e attivista del collettivo di estrema sinistra Le Poing leve. "La riforma delle pensioni è l'ultima goccia per noi".

Domani intanto il presidente francese Emmanuel Macron avrà all'Eliseo una serie di incontri, che culmineranno con quello con i capigruppo di Camera e Senato della maggioranza alle 19.30. Al mattino, il capo dello Stato inizierà la sua giornata con un incontro con la premier Elisabeth Borne, con il presidente dell'Assemblea Nazionale Yael Braun-Pivet e con i ministri interessati dalla riforma delle pensioni: Olivier Dussopt, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Gabriel Attal e Franck Riester. Lo riferisce Le Figaro.