Gary Lineker torna in onda sulla Bbc: "È bello essere qui"

Il presentatore della Bbc Gary Lineker è tornato in onda sabato per condurre la trasmissione sulla FA Cup, la più importante del calcio inglese. "E' bello essere qui", ha detto senza fare riferimenti all'allontanamento dal video dopo un tweet critico nei confronti della politica migratoria del governo. Lineker è stato reintegrato dalla Bbc lunedì ed è tornato in studio insieme ai colleghi ex calciatori Alan Shearer e Micah Richards per i quarti di finale di FA Cup del Manchester City contro il Burnley all'Etihad Stadium. Proprio Shearer, che insieme ad altri commentatori aveva scelto di non andare in onda la scorsa settimana, ha voluto affrontare il tema: "Volevo solo chiarire e dire quanto fossimo dispiaciuti per tutti gli spettatori che si sono persi il programma lo scorso fine settimana", ha detto "è stata una situazione davvero difficile per tutti gli interessati. Senza alcuna colpa, alcune persone fantastiche della televisione e della radio sono state messe in una situazione impossibile. E non è stato giusto. Quindi è bello tornare a una sorta di normalità e parlare di nuovo di calcio". Lineker ha risposto: "Assolutamente sì. Mi associo a questi sentimenti".

Prima di andare in onda, Lineker aveva postato su Twitter una sua foto all'Etihad Stadium di Manchester con la didascalia: "Ah, la gioia di poter continuare a occuparsi di calcio".

È stato anche fotografato mentre salutava l'ex giornalista e spin doctor laburista Alastair Campbell, tifoso del Burnley e creatore del più importante podcast politico inglese, The Rest Is Politics, prodotto dalla società di Lineker Goalhanger Podcasts.

Ap Gary Lineker e Alastair Campbell

In trasmissione è intervenuto anche Marc Chapman, presentatore di Match of The Day 2 (lo show sportivo della domenica) che la scorsa settimana era andato in onda per soli 20 minuti senza commenti o analisi in studio, in segno di solidarietà con Lineker. Spiegando la sua insolita apparizione di sabato, Chapman ha detto: "Prima che tu lo chieda, sono stato prenotato per questo settimane fa".

Ap Gary Lineker prima della diretta per i quarti di finale della English FA Cup tra Manchester City e Burnley, Etihad stadium di Manchester

Il caso Lineker Il popolarissimo commentatore ed ex calciatore Gary Lineker era stato “tolto” dal video dopo un un tweet che criticava le politiche sui migranti del governo Sunak. Da sempre impegnato per i diritti umani, Lineker che ha ospitato in passato alcuni rifugiati a casa sua, in un post su Twitter aveva paragonato le parole della ministra degli Interni Suella Braverman contro gli sbarchi dei migranti sulle coste inglesi "al linguaggio della Germania nazista". In risposta, la BBC, sostenendo la violazione delle norme interne sull'imparzialità politica, lo aveva sospeso "finché non si troverà una posizione chiara e condivisa sull'utilizzo dei social media da parte del presentatore".

Ap Gary Lineker in campo nel 1986 durante i Mondiali in Messico