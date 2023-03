Addio a Sofia Sacchitelli, 23enne affetta da tumore al cuore simbolo della lotta alle malattie rare

È morta la scorsa notte, a 23 anni, Sofia Sacchitelli, la studentessa di medicina dell'Università di Genova colpita da una rara forma di tumore al cuore. Nelle ultime settimane era diventata il simbolo della lotta alle malattie rare. Aveva anche fondato l'associazione “Sofia nel cuore”, nata per raccogliere fondi da destinare a un progetto di ricerca scientifica per migliorare la qualità di cura e ampliare l'offerta terapeutica per i pazienti affetti dalla sua malattia.

Nei giorni scorsi Sofia era stata insignita della prima medaglia d'oro al merito della storia dell'Università di Genova. Sofia, il 10 novembre 2021, aveva scoperto di avere un angiosarcoma cardiaco all'atrio destro, un tumore molto aggressivo che colpisce una persona su 3 milioni. "Ho chiesto al medico, perché io? E lui mi ha risposto: solo sfiga - raccontava -. Ma non voglio piangermi addosso, voglio fare qualcosa di utile".

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e la giunta regionale hanno espresso "profondo cordoglio per la scomparsa di Sofia Sacchitelli" stringendosi alla famiglia. "In occasione dell'8 marzo, Giornata Internazionale della donna, la sorella Ilaria aveva preso parte alla maratona non-stop organizzata da Regione Liguria, per raccontare l'impegno di Sofia, offrendo la propria testimonianza di donna e parlando del lavoro che la sorella portava avanti per lo sviluppo della nostra società", ricorda Toti.

"La sua eredità e la sua tenacia non saranno mai dimenticate, buon viaggio Sofia", il messaggio del sindaco di Genova, Marco Bucci.

"Il coraggio e la fermezza di Sofia - aggiunge il presidente del Consiglio regionale, Gianmarco Medusei - sono stati e saranno un punto di riferimento per tutti coloro che, colpiti da una grave malattia, cercano un sostegno, un appiglio per trasformare questo dramma in una occasione di riscatto e di speranza. Prima di Sofia, un'altra donna genovese, Rosanna Benzi, è stata per tanti anni un formidabile esempio di intelligenza, forza di vivere, un'ancora contro la sofferenza. A loro va, per sempre, la riconoscenza e ammirazione di tutta la Liguria".