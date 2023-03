Georgia, anti-europeisti danno alle fiamme la bandiera Ue issata davanti al Parlamento

La manifestazione, sostenuta dal canale televisivo Alt-info considerato di posizioni filorusse, arriva a ridosso dell'incontro tra la presidente georgiana e il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, che ha scritto in un post su Twitter: "Ho ribadito l'impegno dell'Ue per il percorso europeo della Georgia alla Presidente Salomé Zourabichvili e ho accolto con favore il suo ruolo nel promuovere le aspirazioni del popolo georgiano. La decisione del Consiglio europeo di concedere alla Georgia una prospettiva europea è un'opportunità storica da non perdere. I progressi sulle riforme restano cruciali".