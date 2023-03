Georgia, rischio guerra civile per gli "agenti stranieri", la legge slitta a data da destinarsi

L'opposizione georgiana non si fida e ha annunciato nuovi movimenti di piazza davanti al parlamento di Tbilisi. La legge approvata prevede che le organizzazioni non governative e i media indipendenti che ricevono oltre il 20% dei loro finanziamenti dall'estero si dichiarino ‘agenti stranieri’, circostanza che limiterebbe la loro libertà d'azione. L'opposizione teme un regresso democratico del Paese.

Migliaia di manifestanti sono tornati a radunarsi oggi pomeriggio sulla piazza antistante il Parlamento a Tbilisi per protestare contro la legge sugli 'agenti stranieri' approvata ieri dall'assemblea in prima lettura. Lo riferisce l'agenzia russa Interfax. Prendendo la parola, Levan Khabeishvili, leader del partito di opposizione georgiano Movimento unito nazionale, ha fatto un appello per tenere manifestazioni quotidiane fino alla revoca della normativa e ha bruciato pubblicamente dei fogli su cui ha detto che era stampato il testo della legge.

"A partire dalle 15 (12 in Italia), i georgiani inizieranno a radunarsi in via Rustaveli e questo ogni giorno", aveva annunciato il politico Nika Melia, del partito Movimento nazionale unito, dell'ex presidente incarcerato Mikhail Saakashvili. Tra loro anche gruppi della società civile.

In un comunicato comune, pubblicato sui rispettivi profili twitter, i ministri degli esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, lettone, Edgars Rinkevics, ed estone, Urmas Reinsalu, hanno espresso la loro preoccupazione per gli scontri avvenuti in Georgia e per il deficit di democrazia che sta investendo il paese. "La legge sugli agenti stranieri, approvata in prima lettura dal parlamento georgiano, pone serie domande sul futuro della democrazia in Georgia", si legge nel comunicato. "Invitiamo il parlamento georgiano a perseguire il reale interesse dello stato e a respingere decisioni che si contrappongano all'aspirazione del popolo georgiano di vivere in uno stato democratico con lo sguardo rivolto all'Ue e alla Nato".