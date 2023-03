Gerard Piqué per la prima volta parla della revenge song di Shakira: "Penso solo ai miei figli"

“Sì, ho sentito la canzone ovviamente”, risponde l'ex calciatore alla domanda del conduttore del programma radiofonico El món, su RAC1, che gli chiedeva se conoscesse "Music Sessions #53" l'ormai arcinota revenge song con cui Shakira ha attaccato Piqué e la nuova compagna, Clara Chia Marti.

"Le persone hanno la responsabilità, specialmente quelli di noi che sono genitori, di cercare di proteggere i nostri figli". Tuona Piquè evitando un commento diretto sulla canzone, e aggiunge: "Ognuno prende le decisioni che ritiene appropriate. E non me la sento di parlarne. Voglio solo che i miei figli stiano bene. Ho sempre avuto un rapporto molto stretto con i miei figli e desidero che siano coinvolti in cose che li rendono felici".

Tra le righe appare l'intenzione di far pendere il piatto della bilancia del buon genitore dalla propria parte, evidenziando come la ex compagna sia molto più concentrata su canzoni e vendette che non sui figli.

Gerard sembra fare riferimento anche alla diretta su Twitch di gennaio, dove coinvolse il figlio Milan, cosa non gradita a Shakira. “Me l'ha chiesto e io ne sono stato felicissimo - ha sottolineato Piqué - non c'è niente al mondo che mi renda più felice di vedere mio figlio felice”.