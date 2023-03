Germania: sparatoria in un tempio dei Testimoni di Geova ad Amburgo, almeno 7 morti e 8 feriti

La polizia della città tedesca ha riferito in un tweet che un'operazione su larga scala è in corso nella zona del quartiere Alsterdorf. La polizia, attraverso la app di emergenza, ha invitato i cittadini a non uscire di casa. "Cercate immediatamente riparo in un edificio", ha riferito la polizia, invitando a usare "il telefono solo in caso di estrema emergenza" per evitare di intasare le linee.