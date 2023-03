Ghosting: sparire senza preavviso. La Crusca lo italianizza ufficialmente in "ghostare"

"Ghostare", italianizzato, deriva dallo slang inglese "to ghost" che significa 'diventare un fantasma': indica l'azione di una persona online che ignora il messaggio di qualcun altro. L'azione può estendersi fino a ignorare completamente una persona, come se si diventasse degli spiriti, dei fantasmi con cui non si può interagire. Persone trasparenti, non degne di ricevere risposte in chat o al telefono. Ora anche l'Accademia della Crusca lo “importa” ufficialmente e definisce il termine: “Porre fine a una relazione con una persona cessando improvvisamente ogni forma di comunicazione con quest’ultima"; anche "ignorare un messaggio, una chiamata o altra forma di comunicazione”.

La prima attestazione, per l'Accademia, risale al 2015 e non è presente nei dizionari. “Non mi piaci abbastanza” è difficile da dire, più facile scomparire senza lasciare tracce. Sui social network è un comportamento molto diffuso tra i più giovani ma frequente anche tra gli adulti. Molto frequente su Tinder che è considerata una piattaforma di scambio e di possibile incontro (fidanzati? amanti? amici?) ma anche sulle piattaforme che non nascono come app per gli incontri (Facebook e Instagram).

Anche il New York Times ne ha scritto, con migliaia di commenti da vittime e “fantasmi”. I “Fantasmini” si giustificano citando insicurezza, per l'aspetto fisico, immaturità perfino. C'è da dire che ormai il fenomeno ghosting è sempre più accettato. Oltre l’11% degli americani ha già “ghostato”. E le donne dichiarano di farlo più dei maschi.