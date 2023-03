Giappone, lo youtuber eletto in Parlamento è stato espulso per assenteismo

Yoshikazu Higashitani, famoso su YouTube con il soprannome GaaSyy, è il primo deputato a essere espulso dal Parlamento giapponese senza averci mai messo piede.

A quanto pare non ha mai lasciato la sua nuova casa negli Emirati Arabi Uniti, dove si è trasferito, per partecipare alle sedute della Camera per paura di essere arrestato a cause delle accuse di frode e di diffamazione mosse nei suoi confronti da parte di alcune celebrità dopo che le aveva attaccate nella sua veste di “Youtuber”.

Higashitani, grazie alla sua fama sui social, era stato eletto lo scorso luglio tra le fila del partito di opposizione Seijika-joshi-48, con l'unico obiettivo di modificare le regole dell'emittente pubblica giapponese. Ma in Parlamento non si è mai fatto vedere.

Nei giorni scorsi l'Assemblea gli aveva ordinato di scusarsi di persona per il suo comportamento poco “onorevole”, ma l'uomo, di 51 anni, non si era presentato, annunciando sul suo canale che sarebbe invece andato in Turchia, paese al quale avrebbe intenzione di donare il suo stipendio come aiuto ai soccorsi per il terremoto.

L'espulsione è la punizione più severa e ha avuto luogo solo due volte dal 1950: questa è la prima per assenteismo.