Il Giappone "riconta" le sue isole e ne scopre 7mila nuove. La contesa da 80 anni con la Russia

Cose che "capitano", anche nel super tecnologico paese del Sol Levante: al censimento ufficiale, erano "sfuggite" 7.000 isole, che il Giappone - dal lontano 1987, 36 anni fa - non aveva mappato. Non sono passate inosservate però, alla Gsi (Geospatial Information Authority of Japan), che nella sua nuova mappatura digitale ha scoperto che nel territorio nipponico ce ne sono "14.125: più del doppio delle 6.852 che erano state utilizzate ufficialmente" dal vecchio rapporto della Guardia costiera giapponese.

"Nessun accordo internazionale sul conteggio"

Secondo quanto riporta la Cnn, la Gsi ha sottolineato che "la nuova cifra riflette i progressi nella tecnologia di rilevamento e il dettaglio delle mappe utilizzate per il conteggio, e non cambia l'area complessiva di terra in possesso del Giappone". Punto dirimente - a quanto pare - è che "non esiste un accordo internazionale su come contare le isole", e dunque l'autorità giapponese, ha dovuto utilizzare lo stesso criterio dello studio precedente, aggiornato però con le nuove tecnologie.