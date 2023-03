Giappone, un nuovo processo per Hakamada: è il condannato a morte più anziano del mondo

L’Alta Corte di Tokyo, in Giappone, ha disposto la revisione del processo a carico di Iwao Hakamada, il più anziano condannato a morte del mondo. L'uomo, un ex pugile che oggi ha 87 anni, ha trascorso in carcere gran parte della sua vita. La prima condanna, per un quadruplo omicidio del 1966, risale al 1968, mentre nel 1980 è arrivata quella definitiva. Hakamada ha trascorso in isolamento quasi mezzo secolo in attesa dell'esecuzione che in Giappone viene comunicata solo poche ore prima al detenuto. Adesso è affetto da problemi mentali e si è sempre dichiarato innocente dopo una prima confessione “estorta”. Nel 2014 dopo una lunghissima battaglia legale gli era stato garantito un nuovo processo e l'immediata scarcerazione, ma la pubblica accusa aveva fatto ricorso e, nel 2018, il verdetto era stato ribaltato. Viste le sue cattive condizioni di salute, gli era stato permesso di attendere la nuova sentenza in libertà. La Corte Suprema giapponese, alla fine del 2020, aveva impedito a Hakamada di essere nuovamente processato nel tentativo di ottenere l'assoluzione.

LaPresse Iwao Hakamada

“Giustizia per Hakamada” Dopo la decisione della corte, all'uscita dal tribunale, gli avvocati di Hakamada sono stati accolti da un gruppo di sostenitori dell'ex pugile. La sorella novantenne dell'uomo che da sempre si batte per la sua innocenza ha detto: “Mi hanno finalmente tolto un grande peso dalle spalle. Ho aspettato questo giorno per 57 anni ed è arrivato”. Hideaki Nakagawa, direttore di Amnesty International Giappone, ha dichiarato: “Questa sentenza offre un’opportunità attesa da tempo per rendere giustizia a Hakamada Iwao, che ha trascorso più di mezzo secolo sotto condanna a morte nonostante la palese iniquità del processo che lo ha visto condannato. La sua condanna era basata su una ‘confessione’ forzata e ci sono seri dubbi sulle altre prove usate contro di lui. Eppure, all’età di 87 anni, non gli è stata ancora data l’opportunità di impugnare il verdetto che lo ha tenuto sotto la costante minaccia della forca per gran parte della sua vita. Ora che l’Alta corte di Tokyo ha riconosciuto il diritto di Hakamada al giusto processo, negatogli più di 50 anni fa, è imperativo che i pubblici ministeri permettano che ciò accada". Quindi ha rivolto un appello ai pm: “Non presentate ricorso contro la sentenza odierna e non prolungate il limbo in cui si trova Hakamada dalla sua “scarcerazione temporanea” avvenuta nove anni fa”, augurandosi che il nuovo processo abbia luogo mentre Hakamada è ancora in grado di partecipare al procedimento.

Getty Ideko, la sorella di Iwao Hakamada, 2014

Il caso Hakamada Nel 1968 Iwao Hakamada, l’uomo, che ha scontato il più elevato numero di anni nel braccio della morte, quasi sempre in isolamento, era stato giudicato colpevole dell’omicidio del suo datore di lavoro, della moglie e dei loro due figli. Ex pugile, dal 1959 al 1961, aveva combattuto in 29 incontri di boxe professionistico, prima di trovare lavoro in una fabbrica di miso di Shizuoka. Il 30 giugno 1966 scoppiò un incendio a casa di uno dei suoi datori di lavoro. Spente le fiamme furono trovati i corpi del capo, di sua moglie e dei due figli, tutti pugnalati a morte. Hakamada fu interrogato a lungo - per un totale di 264 ore, per ben 16 ore a seduta, nell'arco di 23 giorni - e alla fine confessò. Durante il processo ritrattò tutto e si dichiarò non colpevole. Lo stesso tribunale di Shizuoka rimproverò la polizia per le tecniche usate e smentì parte della confessione ma poi lo condannò a morte. Un successivo appello all'Alta Corte di Tokyo fu respinto e la Corte Suprema del Giappone confermò la pena. Negli anni succesivi la difesa, nei molteplici ricorsi, ha smontato molte delle prove presentate contro Hakamada anche con l'aiuto del test del DNA. Adesso l'uomo forse otterrà un giusto processo.

Ansa Il rilascio di Hakamada dopo oltre 40 manni nel braccio della morte, 2014

Il Giappone è, con gli Stati Uniti, uno degli ultimi paesi industrializzati e democratici a ricorrere alla pena capitale in caso di omicidio plurimo o particolarmente efferato. Il tasso di criminalità è molto basso e ha un tasso di incarcerazione di 36 condannati ogni 100.000 abitanti, contro i 505 degli Stati Uniti o i 96 dell’Italia. Negli ultimi anni, le richieste di nuovo processo nel Paese sono aumentate a causa dei cambiamenti nel sistema giudiziario, tra cui l'implementazione di giurie popolari per i reati gravi e il fatto che i pubblici ministeri devono presentare prove materiali alla difesa. In passato ciò non avveniva, con il risultato che le confessioni venivano utilizzate come prove.