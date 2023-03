Gli Stati Uniti e l'Unione Europea inizieranno presto un'esercitazione navale militare congiunta

Gli Usa e l'Unione Europea effettueranno a breve la prima esercitazione militare navale congiunta. La notiza trapela da fonti europee, come riporta l'Ansa. I vascelli, che appartengono agli Stati membri europei, tra cui una nave italiana, saranno posti sotto il comando Ue e si addestreranno con le controparti americane. Il luogo della missione è al momento tenuto riservato. Oggi la Commissione Europea ha adottato una comunicazione sulla strategia rafforzata di sicurezza marittima dell'Ue che prevede, anche, di "intensificare le attività in mare", pure con pattugliamenti congiunti, e "cooperare" maggiormente con i partner.

L'Unione europea vuole anche organizzare esercitazioni navali congiunte nel quadro dei piani per intensificare gli sforzi volti a proteggere le infrastrutture marittime più importanti.

Lo ha detto il commissario europeo per l'Ambiente Virginijus Sinkevicius. I timori legati alla sicurezza delle infrastrutture marittime europee sono stati accentuati dagli attacchi contro i gasdotti Nord Stream dello scorso settembre, che hanno portato ad una fuoriuscita di gas naturale nel Mar Baltico.

L' Unione europea dovrebbe pubblicare una nota sulla strategia aggiornata per la sicurezza marittima, delineando i piani per l'organizzazione di un'esercitazione navale annuale del'Ue e il coordinamento degli sforzi nazionali degli Stati membri per quel che riguarda la protezione di gasdotti, cavi dati sottomarini, parchi eolici offshore e altre infrastrutture marittime cruciali.

Sinkevicius ha detto a Reuters che il piano era stato concepito prima delle esplosioni del Nord Stream, ma è stato rafforzato in risposta a questi episodi.

"Dopo questo evento, gli Stati membri sono stati molto chiari sulla necessità di rafforzare ulteriormente la cooperazione, sviluppare capacità e garantire una migliore protezione delle nostre infrastrutture critiche", ha detto.

Il piano Ue prevede di aumentare la cooperazione tra Ue e Nato, di espandere i pattugliamenti costieri e migliorare la condivisione dei dati tra i Paesi per identificare precocemente le minacce, ad esempio utilizzando i programmi satellitari Ue per rilevare le navi non identificate.

Il mese scorso è stata rilevata la presenza di una nave russa presso un parco eolico offshore nel Mare del Nord, che i Paesi Bassi hanno interpretato come un tentativo da parte di Mosca di ottenere informazioni per sabotare l'infrastruttura. Una migliore sorveglianza delle aree marittime dovrebbe anche aiutare gli Stati membri a monitorare e rispondere al degrado ambientale e agli impatti del cambiamento climatico, come l'innalzamento del livello del mare.