"God, Guns and Trump". L'ex presidente torna in campagna elettorale

Si legge sulle t-shirt vendute al comizio la migliore descrizione dell'elettore trumpiano: "God, Guns and Trump". Una descrizione che è contemporaneamente psicologica, sociologica e che infine diventa politica con The Donald: Dio sempre, non si discute e ci mancherebbe; il restante dittico che caratterizza tutte le destre del mondo: Patria e Famiglia viene semplificato al massimo. La patria, nulla a che vedere con lo Stato ovviamente, si riduce al fortino assediato dalla modernità che occorre difendere con le armi in pugno. Sarà che Waco non è lontana da Fort Alamo, ma l'idea dei "noi pochi contro tutti gli altri" permea tutto il discorso che Trump fa (o meglio rifa) alla sua gente, alla sua famiglia, appunto.

"I nostri avversari hanno fatto di tutto per fermarci, ma hanno fallito. Nel 2024 vinceremo e renderemo di nuovo libera l'America" ha detto cominciando il comizio. E poi il richiamo alla 'famiglia': "Quando sarà finita questa elezione io sarò presidente degli Stati Uniti, e voi sarete vendicati". Sottotesto: voi, a cui i poteri forti, il deepstate, i democratici, i liberal e tutto il resto del mondo hanno tolto la mia vittoria nel 2000, voi a cui il "corrotto sistema giudiziario" potrebbe incriminarmi per aver pagato una pornostar.

Per un uomo che non è mai entrato nel cono d'ombra dell'ex presidenza, ma è rimasto costantemente sotto le luci della giustizia il ruolo da rivestire durante la campagna elettorale non poteva che essere quello della vittima della "caccia alle streghe", di vittima di inchieste da "Russia stalinista".

Donald Trump ha attaccato l'intero sistema giudiziario, le procure americane e il dipartimento Giustizia per aver "rovinato famiglie, arrestando gente che non aveva commesso niente". Sottotesto: le persone arrestate e processate per l'assalto al Congresso sono come voi, brave persone che credono in "God, Guns and Trump".

Poi tocca al nemico più pericoloso, quello che potrebbe farlo finire in manette, il procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg: "Mi perseguita senza avere niente, non c'è reato, non è neanche un reato minore, non è una storia" è la versione che Trump ripete alla 'famiglia', ma sa benissimo che dalla procura di New York le novità arriveranno presto e non saranno, con ogni probabilità, piacevoli.