F1. Perez in pole, Ferrari in seconda fila con Sainz. Leclerc e Verstappen costretti a rimontare

Sarà una lunga giornata oggi per Charles Leclerc e per il leader del mondiale, Max Verstappen, costretti entrambi a partire molto indietro, 12esima piazza per il primo, e 15esima per il secondo. Sarà un modo per riaccendere la gara, visto che l'olandese è un mago delle rimonte, mentre Leclerc è il pilota che si è avvicinato più di tutti al tempo da pole del messicano.

Questa la griglia di partenza: Sergio Perez, su Red Bull, partirà in pole position. Il messicano, che ha fatto segnare il tempo di 1.28.265, avrà al suo fianco in prima fila Fernando Alonso, con l'Aston Martin. Seconda fila per George Russell con la Mercedes e Carlos Sainz con l'altra Ferrari. Terza fila per Lance Stroll con la seconda Aston Martin ed Esteban Ocon con l'Alpine. Charles Leclerc, con la Ferrari, che aveva chiuso al secondo posto, subisce una penalizzazione per il cambio della centralina e retrocede di dieci posizioni.

Verstappen partirà dalla 15esima piazzola, a causa di un problema meccanico alla sua Red Bull, che lo aveva costretto allo stop durante la seconda sessione delle qualifiche, nonostante il miglior tempo. Il campione del mondo, in vista dell'ennesima pole position della sua carriera, ha riscontrato un problema di affidabilità della macchina, che lo ha costretto a rientrare ai box. Niente Q2 e quindicesimo posto in griglia: “ Non so come andrà”, ha affermato il pilota, "perché parto dietro e vorrei restare fuori dai guai". Ovvero, bisogna evitare il traffico e le curve cieche di un circuito che ha scatenato tante polemiche tra i piloti. Nelle qualificazioni già sono capitate un paio di situazioni al limite (una proprio con il campione protagonista), la speranza è che in gara non ci siano ulteriori problemi.

Per quanto riguarda Leclerc, il monegasco si dichiara soddisfatto delle prestazioni della sua SF-23 ma è anche cauto sullo svolgersi della gara: "Le Red Bull sono di un altro pianeta e noi stiamo soffrendo un po', ma dobbiamo continuare a spingere. Cercheremo di rimontare per tornare su il prima possibile. Il passo gara è molto buono per noi, ma è difficile paragonarci agli altri anche perchè tutti sembrano molto vicini".