Lineker sospeso da tutti i programmi della BBC per avere paragonato il governo di Sunak ai nazisti

L'ex capitano della Nazionale inglese, Gary Lineker, è stato sospeso da tutti i programmi della BBC dopo che un suo commento sulla politica migratoria del Regno Unito aveva scatenato una furiosa polemica tra il governo e il presentatore con lo stipendio più alto della televisione pubblica. La BBC ha fatto sapere che sarà necessario trovare un accordo sull'utilizzo dei social network da parte di Lineker prima che possa tornare in onda. Il caso ha fatto così scalpore nel Regno Unito da far passare in secondo piano l'accordo sui migranti raggiunto tra il primo ministro britannico, Rishi Sunak, e il presidente francese, Emmanuel Macron. Tutto è incominciato martedì quando Downing Street ha annunciato i dettagli di una nuova legge sui migranti giunti illegalmente attraverso la Manica, con la quale si prevede di impedire loro di chiedere asilo e di riportarli nei Paesi d'origine. La norma è stata criticata da partiti d'opposizione, organizzazioni no profit e dall'agenzia Onu per i rifugiati per il suo impatto su quanti fuggono da guerre o dittature.

Il tweet: "Politica crudele verso i più vulnerabili"

Lineker, che in passato aveva ospitato alcuni rifugiati a casa sua, ha pubblicato su Twitter un video in cui il ministro degli Interni, Suella Braverman, presentava la legge, con il commento: "Santo cielo, questo è sommamente orribile". Provocato dalle risposte dei suoi follower, Lineker ha aggiunto: "È soltanto una politica incommensurabilmente crudele contro le persone più vulnerabili, con un linguaggio non dissimile da quello utilizzato dalla Germania negli anni '30". La portavoce di Sunak aveva definito i suoi commenti "inaccettabili" ma l'ex capitano della Nazionale inglese aveva replicato che intendeva "continuare a dare voce alle persone che ne sono prive". Dopo essersi confrontata con il presentatore, la BBC ha comunicato la decisione di sospendere il programma "Match of the Day" dedicato agli highlights della Premier League, "finché non si troverà una posizione chiara e condivisa sull'utilizzo dei social media da parte del presentatore". Tre opinionisti del programma, gli ex calciatori inglesi Ian Wright, Alan Shearer e Micah Richards, hanno fatto sapere che non andranno più in onda per "solidarietà" verso Lineker.

Le altre uscite di Lineker in passato

Da oltre 20 anni presentatore del programma "Match of the Day", il giornalista sportivo 62enne non ha mai avuto ritrosie nell'esprimere le sue opinioni. Ma la BBC ha spiegato di ritenere le sue recenti attività sui social media come una violazione delle linee guida della tv pubblica: "Non abbiamo mai detto che Gary non debba avere delle opinioni su questioni che lo interessano, ma dovrebbe astenersi completamente dallo sposare una parte in questioni o controversie di natura politica". La BBC, il cui canone annuo ammonta a 159 sterline (180 euro) l'anno ha sempre avuto l'imparzialità politica tra i suoi principali obiettivi. Lineker, che nella sua carriera ha giocato per Leicester City, Everton, Tottenham Hotspur e Barcellona, nella stagione 2021-2022 ha guadagnato più di 1,3 milioni di sterline (1,47 milioni di euro). Già lo scorso anno aveva destato polemiche la sua richiesta al Partito Conservatore di restituire i soldi incassati dai donatori russi. Richard Sharp, presidente della BBC, si trova già in una situazione scomoda per non avere dichiarato il suo coinvolgimento nell'agevolare un prestito nei confronti dell'ex primo ministro britannico Boris Johnson.