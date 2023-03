Grecia, disastro ferroviario a Larissa. Si scontrano due treni: almeno 32 morti e 85 feriti

Sale ad almeno 32 morti e 85 feriti il bilancio dell'incidente ferroviario avvenuto a Larissa (nel centro della Grecia) lungo la linea Atene-Salonicco. I vigili del fuoco fanno sapere che le operazioni di salvataggio sono ancora in corso. Due ospedali della zona sono stati requisiti per accogliere i feriti.

L'incidente è avvenuto per lo scontro diretto fra un treno merci e un convoglio passeggeri che trasportava 350 persone. Almeno 3 vagoni sono deragliati.

Dei feriti, 25 sarebbero in condizioni gravi. Secondo le prime ricostruzioni, un errore umano potrebbe essere all'origine del disastro: non è ancora chiaro se i due treni circolassero sullo stesso binario o invece uno dei due sia deragliato prima dell'incidente, andandosi a schiantare contro l'altro convoglio che proveniva in senso opposto sull'altro binario. A causa del forte impatto, i rottami dei vagoni sono stati scaraventati a distanza dal luogo dello scontro.

Il ministro della Sanità, Thanos Plevris, si è recato sul posto, mentre il ministro degli Interni, Takis Theodorikakos, sta supervisionando la situazione dal centro di gestione della crisi con i capi della polizia e dei vigili del fuoco.