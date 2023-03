Lo scontro fra treni in Grecia, il capostazione accusa: "Lasciato solo a gestire l'intera rete"

Il capostazione di 59 anni, arrestato nell'ambito delle indagini sull'incidente ferroviario che ha causato 57 vittime in Grecia, avrebbe affermato di fronte agli inquirenti di essere stato lasciato a lungo da solo in stazione. Il suo avvocato, Stefanos Pantzardzidis, ha dichiarato che per 20 minuti l'uomo è risultato essere l'unico responsabile della sicurezza ferroviaria per l'intera Grecia centrale. Lo riporta il sito del quotidiano Kathimerini.

In particolare il capostazione, attualmente in custodia cautelare in carcere, ha sostenuto che in base al regolamento nella notte dell'incidente fino alle 23:00 avrebbero dovuto essere con lui altri colleghi, che invece si sarebbero allontanati prima dalla postazione lasciandolo solo.

Mitsotakis chiede alla Corte suprema priorità all’incidente: “Assegnarli al più alto livello investigativo possibile”

Il premier greco Kyriakos Mitsotakis, in una lettera al procuratore della Corte Suprema Isidoros Doyakos, ha chiesto di dare priorità ai casi relativi al tragico incidente di Tebi (dove 57 persone hanno perso la vita) e di "assegnarli, se ritenuto opportuno, al più alto livello investigativo possibile". Mitsotakis ha chiesto in particolare a Doyakos, per quanto riguarda la valutazione penale delle carenze sistemiche nel settore ferroviario, di procedere indipendentemente dall'avanzamento dei lavori della commissione di esperti nominata dal governo, osservando che le conclusioni della commissione "saranno automaticamente comunicate alle autorità che conducono le indagini per diventare parte del fascicolo". Nella lettera il premier ribadisce: "È una richiesta ragionevole e giusta della società greca quella di avere un chiarimento immediato e approfondito di tutti i casi penali relativi al tragico incidente ferroviario di Tebi".

E continua lo sciopero dei treni per protesta

I dipendenti di Hellenic Train hanno dichiarato un nuovo sciopero di 24 ore per la giornata di oggi, a seguito del peggior incidente ferroviario della storia del Paese avvenuto martedì scorso nella valle di Tebi, dove 57 persone hanno perso la vita. I lavoratori sono in sciopero da mercoledì, e nelle interruzioni di servizio di oggi sono coinvolti anche i collegamenti ferroviari suburbani di Atene.