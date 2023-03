L'annuncio del premier greco: le elezioni generali si terranno il 21 maggio

Le elezioni generali in Grecia si terranno il 21 maggio. Lo ha annunciato il premier greco Kyriakos Mitsotakis.

"Il Paese ha bisogno di cielo sereno e il nostro lavoro continua con più coraggio e meno compromessi", ha dichiarato Mitsotakis durante una riunione di Gabinetto trasmessa in televisione. Il Paese andrà al voto dopo il disastro ferroviario avvenuto la sera del 28 febbraio, in cui sono morte 57 persone. Le elezioni erano già in programma prima dell'incidente, ma non era stata ancora fissata una data.