Guerra in Ucraina. Stoltenberg: "Non possiamo escludere la caduta di Bakhmut"

"Nelle ultime settimane e negli ultimi mesi abbiamo visto combattimenti attorno Bakhmut. Vediamo che la Russia organizza più truppe e quello che la Russia non ha in qualità cerca di colmarlo in quantità. Hanno sofferto grandi perdite, ma allo stesso tempo noi possiamo non escludere che Bakhmut possa cadere eventualmente nei prossimi giorni. Per questo è molto importante sottolineare che questo non rifletterebbe necessariamente un punto di svolta della guerra, ma solo che non dobbiamo sottostimare la Russia e dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo al Consiglio informale della Difesa dell'Ue a Stoccolma.

In agenda anche "la procedura" di adesione. E' stato l'inizio della guerra in ucraina ad aprire la questione che ora, a distanza di oltre un anno, sembra accelerare verso l'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia "Accolgo con favore il fatto che il parlamento ungherese abbia avviato le discussioni" per la ratifica dell'adesione di Svezia e Finlandia "e mi aspetto che il processo venga completato a breve", ha detto il Segretario generale della Nato in conferenza stampa congiunta con il premier svedese Ulf Kristersson in Svezia.

Resta da capire solo quando. "La Svezia diventerà membro della Nato. La domanda è quando. Stiamo facendo il possibile per fare in modo che avvenga il prima possibile", ha aggiunto.

"Il parlamento svedese prenderà una decisione sulla questione dell'adesione Nato entro un paio di settimane. E a quel punto, saremo completamente pronti per entrare nella Nato non appena Ungheria e Turchia avranno ratificato, il che significa che la Svezia si muoverà allo stesso ritmo della Finlandia. Questa informazione è stata condivisa anche con gli amici finlandesi", ha detto Kristersson.