Guerra, pandemia e clima sorvegliati speciali: strategie e strumenti per combattere le fake news

La lotta alla disinformazione è una delle sfide più grandi della società moderna. A fare il punto della situazione è l'Italian Digital Media Observatory (Idmo) che ha riunito i principali attori del settore, nell'evento "IDMO 365: reshaping infosphere", per discutere le tendenze nella diffusione delle “fake news”, le strategie per contrastarle e le nuove tecnologie e i nuovi strumenti per l'analisi dei dati. Con un occhio al futuro, quando intelligenza artificiale e metaverso entreranno sempre più prepotentemente nella vita di tutti. L'Idmo, coordinato dal direttore Gianni Riotta e dalla prof.ssa Livia de Giovanni, costituisce uno degli 8 hub selezionati (rappresentanti 14 paesi EU ed EEA) che lavorano a stretto contatto con l’Osservatorio Europeo dei Media Digitali (EDMO) nella lotta contro la disinformazione e le fake news a livello europeo.

Idmo Idmo, Reshaping Infosphere

Marco Minniti (Fondazione Leonardo Med-Or): guerra e disinformazione Ad aprire il dibattito, Marco Minniti Presidente della Fondazione Leonardo Med-Or, che indica una data chiave: il 24 febbraio dello scorso anno, il giorno dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Secondo l’ex ministro dell’Interno la guerra in Ucraina “c’entra parecchio con la disinformazione”, perché la “disinformazione è un elemento cruciale delle guerre” e, a maggior ragione, in una guerra che sarà lunga si sviluppano “attività asimmetriche come la disinformazione”. È soprattutto nel dualismo tra "un'autocrazia" che viola le regole internazionali e minaccia la libertà di un popolo e un'alleanza della democrazia che si annida il pericolo di “disinformazione”.

In questo contesto anche la durata del conflitto ha la sua importanza. “Putin ha detto in un’intervista al Financial Times che le democrazie occidentali sono corrose dall’interno e cadranno. Bisogna solo aspettare e il tempo può essere un elemento di destabilizzazione delle democrazie. Perché nelle democrazie si vota” - quest'anno in Polonia e Spagna, il prossimo per il Parlamento europeo e negli Stati Uniti". E in questo spazio, anche temporale, le fake news possono condizionare le democrazie, ha detto ancora Minniti che ha sottolineato l'importanza di un'attività di controllo sulla disinformazione. Infine, l'uomo. Di fronte al tema fake news si è portati a pensare che è necessario rafforzare le capacità tecnologiche, puntare tutto sull'intelligenza artificiale, combattere la “tecnologia” con la “tecnologia”, ma alla fine di tutto “la guida tocca all'uomo, anche la macchina più raffinata non può pensare di guidare l'uomo, perchè le manca il sentimento”, conclude l'ex ministro dell'Interno.

Alberto Barachini: un quadro normativo per il mondo digitale Oltre alle notizie sulla guerra in Ucraina, anche quelle sulla pandemia sono state al centro di disinformazione come spesso accade paradossalmente quando di informazione ce n'è troppa. Il secondo Rapporto Annuale Censis-Ital Communications sulla buona comunicazione dell'emergenza quotidiana (2022) ha evidenziato che il 57,7% degli italiani si lamenta di avere un'idea molto o abbastanza confusa di quello che sta succedendo nella guerra tra Russia e Ucraina. L'83,4% dichiara che negli ultimi due anni si è imbattuto in notizie false sulla pandemia e il 66,1% in fake news sulla guerra. Ecco che di fronte alla confusione informativa il 45,5% degli italiani si rivolge a fonti informali di cui si fida di più, ma è in questi ambienti che si producono e diffondono notizie false attraverso post, like e condivisioni. Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria Alberto Barachini ha fatto il punto su come il Governo stia affrontando il tema della disinformazione. “Non mi piace l’espressione transizione digitale. Nel campo dell’editoria la transizione è già avvenuta, siamo molto oltre, siamo in un'era pienamente digitale”, spiega il sottosegretario. “Dobbiamo dare al mondo digitale un supporto normativo che finora non c'è stato e costruire una base reputazionale forte anche nel mondo del giornalismo per ricostruire il legame con il cittadino".

Meta, l'impegno di Facebook e Instagram nella lotta alle fake news Quando si parla di fake news spesso si pensa ai social. Angelo Mazzetti, Head of Public Policy Italia, Grecia e Malta di Meta, ha ricordato che le piattaforme del gruppo sono state le prime a implementare strumenti concreti per impedire la diffusione di fake news. “Facebook, Instagram e tutti i prodotti della famiglia Meta vivono di pubblicità e io non conosco advertiser che vogliano associare il proprio brand a contenuti dannosi o falsi perché renderebbero l'ambiente poco sicuro”, spiega. Insomma gli utenti che usano i social per condividere momenti, pensieri o articoli, se non si sentono liberi o tutelati, se ne vanno. Facebook ha investito in sicurezza della piattaforma 20 miliardi di dollari, 45 mila persone si occupano di revisione dei contenuti. Ma quali sono gli strumenti concreti per combattere le fake news? Non tutti i contenuti di disinformazione sono equiparabili, dice Mazzetti. “Un conto è la diffusione inconsapevole da parte di un utente, un altro conto è la strategia organizzata di contenuti falsi che hanno dietro un movente specifico. A ognuno la sua risposta. Da noi è un mix di revisione umana e tecnologia: operiamo con la rimozione di contenuti falsi, illegali o che violano gli standard della comunità e che possono portare a un rischio di danno imminente nel mondo reale, in secondo luogo con la riduzione di visibilità che si concretizza nella demonetizzazione, l'impossibilità di trarne vantaggi economici, anche con l'aiuto di 40 factchecker. Infine con l'informazione e l'alfabetizzazione digitale”.

L'impegno Rai Nell’ambito del progetto Idmo-Italian Digital Media Observatory (Consorzio cofinanziato dalla Commissione europea e coordinato dalla Università Luiss e da Data Lab di cui fanno parte Gruppo Gedi Rai, Tim, Università di Tor Vergata, T6 Ecosystems, Newsguard, Pagella politica) per la lotta alla disinformazione online, la Rai ha prodotto delle video pillole per segnalare come difendersi dalle fake news, spiega Caterina Stagno, Responsabile Rai per il Sociale. In onda sulle reti della Rai e su Rai Play, i contenuti hanno realizzato più di 500 milioni di contatti. Tra le iniziative Rai per la sensibilizzazione al contrasto delle fake news anche una serie di incontri nelle scuole secondarie di secondo grado in forma di webinar cui hanno partecipato i giornalisti di Rainews 24 Dario Marchetti, Celia Guimaraes, Marina Lalovic e alcuni corrispondenti esteri che hanno raccontato ai ragazzi la propria esperienza sul campo e dato indicazioni utili per orientarsi nel mondo della disinformazione online, per riconoscere le fake news ed evitarle.