Kiev e gli alleati si preparano per una controffensiva a maggio verso Sud

Gli alleati stanno inviando in queste settimane centinaia di carri armati e veicoli corazzati e grandi scorte di munizioni, che Kiev sta rischiando di esaurire nella battaglia infinita per Bakhmut, costata, secondo stime stauntitensi, almeno 100 mila vittime tra i soldati. Anche la Russia sta affrontando la carenza di munizioni, e sta cercando lavoratori qualificati per incrementarne la produzione. È convinzione diffusa tra gli analisti che sarà proprio la corsa al riarmo iniziata questa inverno a decidere chi avrà il vantaggio sul campo di battaglia nelle prossime fasi del conflitto.

Oltre a munizioni e sistemi d'arma, gli sforzi di Kiev e Mosca sono diretti anche a incrementare qualità e quantità delle forze combattenti. Il Cremlino sembra avere accantonato l'idea di una seconda mobilitazione, ma prevede di avviare una campagna di reclutamento ad aprile. Migliaia di soldati ucraini, intanto, si stanno addestrando all'estero in tattiche militari Nato e all'utilizzo di mezzi e armi occidentali. Più di 600 ucraini a febbraio hanno completato un programma di addestramento di cinque settimane in Germania: ora sono già tornate al fronte, mentre un secondo gruppo di centinaia di soldati starebbe seguendo lo stesso programma. Il ministro dell'Interno ucraino, Ihor Klymenko, ha detto che Kiev ha anche accettato 28 mila domande per nuove "unità d'assalto" volontarie che rafforzare la Guardia Nazionale.