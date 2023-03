Il premier giapponese regala a Zelensky l'Hisshō shamoji, il "talismano della vittoria"

Il premier giapponese Fumio Kishida, durante la visita a Kiev, ha regalato al presidente Vladimir Zelensky i “talismani della vittoria” (Hisshō shamoji), usati dai militari giapponesi durante la guerra russo-giapponese del 1904-1905.

L'Hisshō shamoji è un utensile da cucina giapponese, una paletta in legno per trasferire il riso dalla cuociriso alle ciotole. In giapponese, "prendere il riso" è scritto come "bloccare il nemico" o "sconfiggere il nemico". Nacquero così i “talismani della vittoria”. L'Hisshō shamoji è un souvenir popolare a Hiroshima (la città natale di Kishida), porta inciso una scritta che significa: "Sicuramente vinceremo".