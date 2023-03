Guy Bourdin il fotografo parigino maestro del colore in mostra a Milano

Tra i più grandi fotografi di moda del secolo scorso c’è Guy Bourdin, nato a Parigi nel 1928 e morto nel 1992, in quel decennio fertile che ha visto la nascita di mostri sacri come Avedon, Newton, Horvat. Nato sotto l'ala protrettrice di Man Ray, e poi guru della foto di moda e pubblicitaria, curò le campagne di Chanel, Issey Miyake, Emanuel Ungaro, Gianni Versace, Loewe, Pentax e Bloomingdale's) esordì come pittore, ed è nota la sua ammirazione per Hopper, Magritte, Balthus. Ora c’è la preziosa opportunità di vedere una sua grande mostra negli spazi di Armani/Silos, a Milano, dove lo stesso Giorgio Armani ha scelto, insieme all’Estate francese, fotografie a colori e in B/N dell'artista e fotografo che, attraverso le sue immagini, ha soprattutto narrato delle storie.