Gwyneth Paltrow alla sbarra: al processo nega di aver travolto mentre sciava l'uomo che la accusa

Gwyneth Paltrow ha negato in tribunale di essere responsabile di un incidente sugli sci avvenuto nel 2016. A chiamarla in causa Terry Sanderson, ottico in pensione, che la accusa di essere stato travolto perché lei "sciava in modo imprudente" e sostiene di aver subito danni per oltre 3 milioni di dollari per le "quattro costole rotte e danni cerebrali permanenti".