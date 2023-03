Harry Potter diventa papà, l'attore Daniel Radcliffe e la compagna Erin Darke in dolce attesa

La notizia è stata rivelata al magazine People dalla portavoce di Daniel Radcliffe (33 anni), l'attore inglese che per noi tutti resterà sempre il maghetto di Hogwarts Harry Potter: presto sarà papà. Lui e la sua compagna, Erin Darke (38), sono in dolce attesa

I due attori, che si sono conosciuti e innamorati 10 anni fa sul set di Kill your darlings, conducono una vita lontana dalla ribalta mediatica. Hanno poi lavorato insieme nel film del 2016 Don't Think Twice e nella terza stagione della serie TBS Miracle Workers.