Hong Kong: arrestato dalla polizia Albert Ho, noto attivista

Uno dei più noti attivisti di Hong Kong è stato arrestato dalla polizia di sicurezza nazionale della città per 'interferenze' mentre era in libertà vigilata. Albert Ho, 71 anni, è stato a capo dell'Alleanza di Hong Kong, ora sciolta, che per oltre tre decenni ha organizzato una veglia annuale a lume di candela per piangere le vittime della repressione di Piazza Tienanmen nel 1989.

L'avvocato rischia già fino a dieci anni di carcere con l'accusa di "incitamento alla sovversione" ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale, che Pechino ha imposto a Hong Kong nel 2020 per sedare le diffuse e talvolta violente proteste per la democrazia. Il processo nei suoi confronti è in corso ma, lo scorso agosto, Ho aveva ottenuto la libertà su cauzione dopo aver trascorso quasi un anno in prigione.

Le condizioni includevano l'obbligo di non rispondere a qualsiasi discorso ritenuto una minaccia per la sicurezza nazionale. Qualunque violazione delle regole avrebbe determinato l'arresto immediato.