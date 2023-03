I Gesti Universali di Giuseppe Penone, il gesto della scultura

La Galleria Borghese di Roma giunge al suo ultimo appuntamento espositivo con Gesti Universali, mostra dedicata al maestro dell’Arte Povera Giuseppe Penone (Garessio, 1947) a cura di Francesco Stocchi. La mostra si dispiega tra il Salone di Mariano Rossi, la Sala di Apollo e Dafne, quella degli Imperatori e di Enea ed Anchise, per espandersi poi nel cortile esterno ed eccezionalmente nel Giardino della Meridiana. Le opere, Sguardo vegetale, Soffio di foglie e Respirare l’ombra si inseriscono nello spazio interno come presenze autonome e che con grazia, si affiancano ai capolavori del periodo Barocco. Non c'è confronto, relazione tra le opere dello scultore e quello della galleria, piuttosto Penone esalta lo scambio che si instaura entrando in contatto con l’ambiente circostante.

Con Soffio di foglie e Respirare l'ombra, le opere scelte da Penone, l'artista si mette in contatto con una delle opere più celebri della Galleria, il Ratto di Proserpina. In Soffio di foglie, lo scultore imprime la sua impronta su un cumulo di foglie, modificando la forma naturale. Nella seconda opera, un'ombra conica proiettata dal corpo umano è materializzata attraverso una griglia di foglie di alloro in bronzo, gli stessi elementi che formano i polmoni e il tubo tracheale scolpiti in oro dall'artista. La pressione esercitata dal respiro che modifica le forme richiama quella della mano di Plutone sulla carne di Proserpina.

La direttrice della Galleria, Francesca Cappelletti ha spiegato che" questa mostra, è in perfetta sintonia con il nostro progetto di ricerca sul rapporto tra arte e natura, presente da sempre in questo luogo e oggi rinnovato grazie a Giuseppe Penone, che con il suo intervento delicato unisce la palazzina e il giardino e inaugura un nuovo percorso che, attraverso una collaborazione con la Sovrintendenza capitolina, comprenderà anche il terrazzo e l'uccelliera, arrivando fino alla Meridiana. Così, l'artista di oggi ci aiuta a costruire tutto l'insieme com'era all'inizio del Seicento: con Penone la natura entra all'interno della Galleria e l'arte torna nel giardino, in uno scambio continuo".