I Negramaro compiono 20 anni: festa con "N20 back home" e il brano "Diamanti" con Elisa e Jovanotti

La band salentina (Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo) il 21 marzo del 2003 pubblicava l'album "Negramaro", e mostrava al grande pubblico il lavoro svolto per tanto tempo in una sala prove ricavata da una cantina (luogo evocativo di molti talenti che hanno iniziato proprio percorso in quel modo).

“N20 back home” è il nome dell'evento e i Negramaro a casa ci tornano davvero per festeggiare i loro primi 20 anni di carriera . La location sarà d'eccezione: l' aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (Lecce), mai utilizzato prima per un evento musicale.

Altro grande festeggiamento per il ventennale è l'uscita di “Diamanti”, il brano che Giuliano Sangiorgi ha firmato insieme ai due amici, Elisa e Jovanotti . Diamanti è una ballad che è stata co-prodotta da Sixpm ed Andro dei Negramaro , è uscita il 17 marzo per la Sugar e racconta una storia d'amore che vive tra amicizia, empatia e perdono .

Per quello che riguarda l'evento “N20 back home” del 12 agosto, unica data in Puglia, “non sarà un semplice concerto - spiegano gli organizzatori - ma una vera e propria esperienza: ci saranno punti ristoro a tema, sorprese, ospiti e oltre al palco principale ci sarà anche il ‘Negramaro Village’ dove si potrà ripercorrere la storia della band".

“N20 back home” si aggiunge alle celebrazioni del ventennale e alle date già annunciate del “N20 TOUR”. Si parte da Roma, alle Terme di Caracalla, il 13, 14 e 16 giugno 2023 per proseguire al teatro Greco di Siracusa il 19, 21 e 22 luglio, e chiudere all'Arena di Verona il 22, 23, 24 settembre.