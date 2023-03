I più gravi disastri ferroviari - scheda

Il disastro ferroviario avvenuto mercoledì notte in Grecia, tra i più gravi avvenuti in Europa negli ultimi 25 anni, è solo l'ultimo di una lunga e tragica lista che qui, in parte, ricordiamo.

1998: Germania, 101 morti - Il 3 giugno un treno ad alta velocità della Deutsche Bahn, di proprietà statale, deraglia a Eschede, in Bassa Sassonia, a causa di un sospetto difetto a una ruota, uccidendo 101 persone e ferendone 88. Si tratta del peggior incidente ferroviario in Germania dal 1945.

1999: Inghilterra, 31 morti - Il 5 ottobre un incidente nei pressi della stazione londinese di Paddington uccide 31 persone e causa più di 245 feriti in una delle peggiori tragedie ferroviarie della storia della Gran Bretagna.

2003: Ungheria, 33 morti - L'8 maggio, un treno passeggeri e un bus turistico con a bordo pensionati tedeschi si scontrano su un passaggio a livello a Siofok, provocando la morte di 33 persone.

2004: Turchia, 41 morti - Il peggior disastro ferroviario della Turchia nella storia recente accade il 22 luglio, quando 41 persone vengono uccise e 80 ferite dopo che un treno ad alta velocità deraglia nella provincia nord-occidentale di Sakarya.

2006: Montenegro, 47 morti - Il 23 gennaio un treno precipita in un canyon del fiume Moraca a circa 15 chilometri a nord della capitale Podgorica, uccidendo 47 passeggeri e ferendone 234. L'autista è ritenuto colpevole di non aver azionato il freno a una fermata.

2009: Italia, 32 morti - Il 29 giugno un treno merci che trasportava gas liquefatto deraglia ed esplode mentre transita per Viareggio, località balneare toscana. La forza dell'esplosione fa crollare due piccoli condomini dove vivevano molte delle 32 vittime, nell'incidente ferroviario con più morti in Italia in oltre 30 anni.

2010: Ucraina, 45 morti - Il 12 ottobre, 45 morti in uno scontro tra un treno e un autobus a Marganets, nell'Ucraina centro-orientale. Le autorità accusano l'autista dell'autobus, rimasto ucciso nell'incidente, di essere entrato nell'incrocio nonostante il semaforo rosso e le urla dei passeggeri.

2013: Spagna, 80 morti - Il 24 luglio un treno con 222 persone a bordo si schianta fuori dai binari nei pressi di Santiago de Compostela, nel Nord-Ovest del Paese, uccidendo 80 passeggeri e ferendone 140. Il peggior incidente ferroviario nel Paese dal 1944.

2016: Italia, 23 persone - ll 12 luglio 2016, sulla linea ferroviaria Bari-Barletta, due convogli che viaggiano in direzioni opposte su un binario unico impattano frontalmente. A bordo 84 persone tra cui 4 macchinisti. Le vittime sono 23, oltre 50 i feriti.