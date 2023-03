I tesori della civiltà egizia? Anche da casa, in 3D: grazie a tecnologia italiana

Completato il lavoro sui primi due musei, infatti, partirà il “cantiere” per riproporre in dimensione virtuale anche i reperti dell’iconico Museo Egizio di piazza Tahrir e del Museo di Arte Islamica , che si trovano entrambi al Cairo. Successivamente, saranno coinvolti anche il Museo Greco Romano e il Museo Nazionale , ad Alessandria d’Egitto.

Il Museo Virtuale italiano è stato realizzato nel 2021 da Sergio Iovino , al quale sono stati ora affidati i progetti avviati in Egitto, sostenuti dall’Ambasciata Italiana e dall’Istituto Italiano di Cultura al Cairo. Iovino userà nei musei egiziani la stessa tecnologia già sperimentata con risultati significativi in Italia, con riprese televisive a 360°, integrate da animazioni 2D ed elaborate in realtà virtuale.

“Lavoreremo sul patrimonio culturale faraonico, greco-romano, copto e islamico. Realizzeremo file digitali dei reperti e delle sale dei musei utilizzando le tecnologie più avanzate”, dice Iovino. “Stiamo portando qui – spiega - un’idea nata in Italia durante il lock down dovuto alla pandemia. Eravamo chiusi in casa, avevamo bisogno di uscire, viaggiare. Ci siamo detti: perché non usare la tecnologia per ricominciare a muoverci, esplorando musei e monumenti delle più belle città italiane? Lo abbiamo fatto, e si è rivelato un veicolo efficace anche per promuovere il nostro patrimonio culturale”.

“Oggi che siamo fuori dalla pandemia – conclude Iovino – la realtà virtuale ovviamente non può sostituire l’esperienza diretta. Ma nell’era dei social, caratterizzata da nuove generazioni sempre più ‘connesse’, credo che questi progetti rappresentino un formidabile veicolo di sensibilizzazione, capace di avvicinare milioni di persone alle testimonianze del passato. Per non dire della risorsa insostituibile che rappresentano per quei tanti i quali, per problemi fisici o economici, non hanno la possibilità di viaggiare per scoprire le testimonianze di civiltà che hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia dell’umanità”.