Il caso Credit Suiss affossa le borse

In Europa oggi sotto i riflettori Credit Suisse, -24%. È una banca che avuto diverse difficoltà negli ultimi tre anni e che più sta soffrendo anche in questi giorni. Oggi il principale azionista, la Saudi National Bank, ha comunicato che non potrà aiutare ulteriormente l'istituto perché non può superare la soglia del 10%. è salito alle stelle il prezzo dei titoli che assicurano contro il fallimento della banca, i credit default swaps.

Questo caso ha aumentato il pessimismo sui mercati: a Milano l'indice Ftse Mib è sceso del 4,60%, con un ulteriore peggioramento nel finale.

Il comparto bancario è sceso del 7,69%, il rialzo dall'inizio dell'anno si è ridotto all'8,59%.

Tra i cali maggiori quelli dei principali istituti di credito, Unicredit -9,06%, Intesa Sanpaolo -6,85%, Banco Bpm -7,13%, Bper -7,23%.

Domani la Bce deciderà sui rialzi dei tassi. I rendimenti dei titoli di Stato sono scesi, in Italia (-18 punti base, con rendimento al 4,09%) e ancor di più in Germania (-32 punti base, rendimento al 2,11%). Lo spread è salito a 198 punti base. Scende anche l'euro: un euro vale 1,0553 dollari. Il mercato sembra aspettarsi che domani la Banca centrale europea non aumenterà i tassi di 50 punti base. Il rialzo potrebbe limitarsi a 25 punti base.

A Wall Street Dow Jones -1,80%, Nasdaq -1,21%, S&P 500 -1,64% c'è un'altra banca che preoccupa, First Republic, altra banca regionale californiana. Standard & Poors ha tagliato il rating a spazzatura parlando di rischio di fuga dei depositi.