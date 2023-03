Il caso della maestra vicina a Messina Denaro, dirigente della scuola: "Non gradita come docente"

"Non voglio più l'insegnante Laura Bonafede nel corpo docente della mia scuola".

E' una presa di distanza netta quella della dirigente scolastica dell'istituto 'Capuana-Pardo' di Castelvetrano Vania Stallone, a pochi giorni dalla firma del provvedimento di sospensione per 10 giorni nei confronti della maestra indagata perchè ripresa mentre si incontrava al supermercato con Matteo Messina Denaro, col quale si sarebbe scambiata alcuni messaggi scritti.

Figlia del boss defunto Leonardo, la Bonafede è insegnante nel plesso 'Catullo' di Castelvetrano dal 2011, dopo essere entrata di ruolo nel 2005 a seguito di concorso pubblico.

"Posso dire che l'intera comunità scolastica è rimasta sconvolta dalla notizia, appresa dalla stampa, che ha visto coinvolta l'insegnante Laura Bonafede", ha aggiunto Vania Stallone. "Sino al giorno in cui l'autorità giudiziaria ha reso pubbliche la foto dell'incontro con Matteo Messina Denaro al supermercato e il contenuto delle lettere tra i due, la signora Bonafede era una docente che nulla aveva mai fatto trapelare sul luogo di lavoro - ha spiegato la dirigente scolastica - Nessun comportamento sospetto. Ma quando abbiamo visto e saputo dei contatti con Messina Denaro siamo rimasti tutti a bocca aperta".

Per la dirigente scolastica l'insegnante "ha tratto tutti in inganno". L'istituto 'Capuana-Pardo' (guidato da Stallone dal 2014) da anni è impegnato in progetti di legalità, vincendo premi in diversi concorsi nazionali. "In questo Istituto la trasparenza è massima - ha ribadito la dirigente scolastica - e ogni giorno il rispetto delle regole è praticato in ogni ambito. Chi sta con un piede nella legalità e l'altro nell'illegalità dentro la nostra scuola non può trovare posto. A nome di tutta la comunità scolastica che rappresento, esprimo ferma condanna nei confronti della docente Laura Bonafede".

Il provvedimento cautelare della sospensione è stato adottato "al fine di tutelare l’immagine della scuola e di garantire il sereno svolgimento dell’attività scolastica”, ha chiarito la dirigente.

Il caso Bonafede, intanto, sarà al centro di un incontro, in programma domani a Roma, tra il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e l’assessore all’Istruzione in Sicilia Mimmo Turano.

"La posizione del governo regionale è chiara e comunicata per tempo", ha dichiarato Turano. "Si tratta di una dipendente del Ministero dell'Istruzione, io sono l'assessore che da un indirizzo politico e lei è una dipendente del Ministero, quindi il confronto con il ministro è indispensabile".