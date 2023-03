Il deficit di neve italiano sale a marzo a -63%, sarà un'estate ancora più arida

La Fondazione Ricerche CIMA raccoglie regolarmente dati, integrando le informazioni raccolte dai sensori terrestri con quelle provenienti dai satelliti ed elaborandole con il modello S3M. In base alle rilevazioni effettuate sono giunti alla preoccupante notizia di un grave deficit nevoso del 63% rispetto allo scorso anno.

Mentre la primavera sta accelerando il suo arrivo, cominciano a sciogliersi le poche riserve di neve accumulate durante l'inverno.

Gennaio ha visto un calo delle temperature e qualche nevicata in Italia, ma già a metà febbraio avevamo fatto notare come non fossero sufficienti a colmare il deficit idrico della neve.

Storicamente il 4 marzo è il giorno di massimo accumulo di neve in Italia. Da questa data in poi diventa difficile avere nevicate intense e prolungate abbastanza da sostituire la neve che manca.

La neve deve potersi accumulare costantemente in un tempo relativamente lungo per fornire la riserva idrica che serve poi per il resto dell'anno all'agricoltura e alle altre attività umane. Le poche nevicate registrate sono state seguite da rapidi innalzamenti delle temperature che non ne hanno permesso il consolidamento.

Il calo maggiore interessa sia l'Appennino che l'arco alpino, soprattutto alle basse quote. Dal punto di vista delle attività economiche, è la mancanza di neve sulle Alpi a preoccupare maggiormente. Queste montagne, infatti, forniscono acqua dolce al bacino del fiume Po, che ospita circa la metà delle risorse idriche italiane: complessivamente si stima che sulle Alpi il deficit sia, ad oggi, del -69% rispetto alla media del ultimi 12 anni.

Considerando il solo fiume Po, il deficit si attesta al -66%. Il bacino del Po' ospita il 50% delle risorse idriche nivali italiane, fornendo acqua dolce a diversi settori economici ed ecosistemici.

Entrambi i dati sono peggiori, quindi, del deficit nazionale del -63% – dato che, peraltro, rappresenta un peggioramento rispetto all'analisi di metà febbraio, dovuto principalmente a temperature via via più miti. Quest'ultimo, infatti, ha portato allo scioglimento di circa un terzo della SWE a livello nazionale.

Anche il fiume Adige, altro grande contribuente alle risorse idriche nivali, sta registrando un profondo deficit: -73%.

Nel complesso, la situazione è peggiore rispetto allo scorso anno. “Dobbiamo chiederci: cosa abbiamo imparato dai precedenti deficit di neve? In primo luogo, le scarse risorse idriche della neve portano spesso a un calo della produzione di energia idroelettrica su scala alpina. In secondo luogo, che anni caldi e siccitosi come il 2022 vedono meno neve ma anche un maggior fabbisogno di acqua per l'irrigazione, come suggerito dai dati della Regione Autonoma Valle d'Aosta, analizzati in collaborazione con ARPA Val d'Aosta”, afferma Francesco Avanzi, ricercatore presso il Dipartimento di Idrologia e Idraulica della Fondazione Ricerche CIMA. "Questa è una 'tempesta perfetta' per le nostre montagne, che stanno fornendo meno neve, proprio quando avremo bisogno di più acqua del solito."