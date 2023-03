Il formato audio è sempre più di moda. Iab Italia pubblica il "White Paper Digital Audio"

Audiolibri, podcast, smart speaker, si tratta di strumenti e mezzi di comunicazione audio in forte ascesa, grazie anche alla rivoluzione nelle abitudini di fruizione dei media digitali provocata dai lockdown e dalla diffusione dello smart working.

Per questi motivi Iab Italia ha presentato l’aggiornamento di White Paper Digital Audio, il documento sviluppato dal Tavolo di Lavoro Digital Audio per studiare gli elementi distintivi di questa forma di comunicazione digitale.

Un documento che si propone come una guida per gli operatori del settore per comprenderne le reali potenzialità e i vantaggi in un mercato ancora emergente, ma in grado di crescere.

Il Libro Bianco fornisce anche una panoramica del settore, mostrando la prima mappa del Landscape Digital Audio italiano e dando una precisa definizione ai flussi e ai formati.