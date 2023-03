Il governatore Fontana presenta la nuova giunta: 16 assessori, 5 donne. Bertolaso resta al Welfare

Sedici assessori, di cui 5 donne: 7 di Fratelli d'Italia, 5 della Lega, 2 di Forza Italia e 2 della Lista Fontana. E 4 sottosegretari (1 FI, 1 Lega, 1 FdI e 1 Noi Moderati).

Questa la composizione della nuova giunta guidata da Attilio Fontana, presentata oggi dal governatore a Palazzo Lombardia. La vicepresidenza della Regione Lombardia è affidata a Marco Alparone di Fdi, a cui è assegnata anche la delega al Bilancio.

Confermate le indiscrezioni sulla distribuzione delle forze politiche in giunta, con sette assessorati affidati a Fratelli d'Italia, tra cui la sicurezza a Romano La Russa e la Cultura alla vicesindaco di Gallarate Francesca Caruso.

Cinque assessorati vanno alla Lega, che prende le Infrastrutture affidate a Claudia Terzi e scorporate dai trasporti, assegnati a Franco Lucente, ex capogruppo di Fdi in Consiglio regionale.

Due gli assessori di Forza Italia: Simona Tironi, con delega a istruzione; e l'ex capogruppo azzurro al Pirellone, Gianluca Comazzi, a cui è assegnato il Territorio. Il suo incarico in giunta determina l'ingresso in Consiglio regionale dell'ex assessore al Welfare e primo dei non eletti per Forza Italia a Milano, Giulio Gallera.

A completare il quadro dei 16 assessori, i due in quota Fontana, ovvero Guido Bertolaso, confermato alla guida del Welfare e Giorgio Maione, a cui è affidato l'Ambiente.